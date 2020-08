ASD Pro Vercelli-Trino Hockey: il nuovo organico

La Società ASD Pro Vercelli-Trino Hockey femminile comunica che le atlete a disposizione di mister Alessandro Bacherotti e dei suoi preparatori atletici per la stagione sportiva 2020-2021, Campionato e Coppa Italia di serie A di Hockey femminile a rotelle su pista,saranno :

Fiorini Pamela Silvia ,portiere, ex Viareggio Bassano Molfetta Modena Agrate Scandiano.

Cimino Laura,esterno.

Farioli Beatrice, esterno, ex Viareggio, con presenze in passato ai raduni della Nazionale italiana.

Genovali Valentina, esterno/punta, ex Viareggio, con presenze in passato ai raduni della Nazionale italiana e alla Coppa dei Campioni.

Raffaelli Jessica,esterno/centrale,ex Viareggio,con presenze in passato ai raduni della Nazionale italiana e ai Campionati Europei.

Vannucci Cinzia, esterno/punta ,ex Viareggio,con presenze in passato ai raduni della Nazionale italiana.

La Società é al lavoro in Italia e all'estero per completare l'organico con un paio di elementi in vista dell'inizio della stagione agonistica che dovrebbe iniziare nel mese di novembre.