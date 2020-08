Poteva essere ancora lui il tecnico della Pro Vercelli, ma così non è stato.

Su di lui tantissime voci: Primavera della Fiorentina, poi Giana Erminio in caso di ripescaggio, poi Primavera del Bologna, tecnico della Juventus Under 23.





La conferma è arrivata un'ora fa.

Alberto Gilardino il prossimo anni allenerà il Siena, che riparte dalla Serie D.

L'obiettivo della nuova società è tornare subito in C.