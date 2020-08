Nella Lega è scontro sul destino della manager Asl Chiara Serpieri

Si profila uno scontro, in Regione, sul destino della manager dell'Asl di Vercelli, Chiara Serpieri.

Invisa ai sindaci del territorio - che hanno bocciato a grande maggioranza il suo operato - e più volte entrata in frizione con il deputato leghista Paolo Tiramani, la manager era data in partenza sicura già dallo scorso marzo, quando venne nominato un commissario ad acta per l'emergenza Covid.

Tuttavia Serpieri ha chiuso il bilancio 2019 dimezzando il deficit aziendale, un punto di forza nei confronti della Regione, e un dato oggettivo che fa sì che l'annunciato "siluramento" non possa aver luogo. Così la strada scelta dalla Regione diventa quella di sanare l'"incompatibilità ambientale" della manager trasferendola in un'altra Asl.

E qui arriva il problema: perché in un inedito braccio di ferro tra territori, ma soprattutto all'interno degli stessi partiti che sostengono il governatore Alberto Cirio, nessuno vuol fare la parte di chi accetta una decisione calata dall'alto e sentita come un'imposizione politica. Così, non appena si profila la possibilità di un trasferimento a Biella (dove l'Asl attualmente è commissariata) di Chiara Serpieri, dal capoluogo laniero la reazione è univoca e bipartisan. Un documento firmato da Paolo Furia, segretario regionale del Partito Democratico e dai colleghi provinciali e del gruppo consiliare in Comune attacca la Regione per la decisione di sostituire il commissario Poggio a otto mesi dalla scadenza del mandato, con una scelta non concordata che dà l'impressione di “considerare Biella un luogo di scarsa importanza, dove si può parcheggiare un dirigente senza potergli dare neppure il tempo di programmare. La Giunta regionale mostra di non interpellare, né ascoltare gli amministratori locali, i sindaci, ossia i responsabili sanitari nei vari territori. Questa logica puramente basata sui giochi di potere, che non ascolta le voci dei territori, ha prevalso nel chivassese, ma anche nel Vercellese e, di riflesso, nel Biellese”.

In casa centro destra è il consigliere regionale leghista Michele Mosca a mettere paletti chiari. "Per quanto mi riguarda la decisione di far approdare la dottoressa Serpieri, attualmente ai vertici dell’Asl di Vercelli a Biella al posto del commissario Poggio non è percorribile. Scelte del genere devono essere prima di tutto condivise con il territorio e non calate dall’alto – scrive in una nota diffusa alla stampa -. Personalmente non ne sapevo nulla e lo stesso vale per il sindaco Claudio Corradino e anche per l’assessore Elena Chiorino. Se qualcuno ha avallato questa scelta senza rendere partecipi gli attori a vario titolo interessati, ha commesso un grave errore a danno del territorio”.

Mosca, soddisfatto per il lavoro fin qui portato avanti dal commissario Poggio, assicura di aver “parlato con il Governatore Cirio che correttamente ha sostenuto come l’operazione, prospettata solo informalmente, si concluderà unicamente se il territorio sarà d’accordo. Confido pertanto che la prossima settimana la Giunta sia in grado di trovare una sintesi che salvaguardi i biellesi. Il nostro territorio ha certamente la stessa dignità di tutte le altre province piemontesi e non intendiamo fare da tappa buchi a chi ha proprie e legittime esigenze politiche che non sono finalizzate al buon andamento della sanità biellese”.

Palla centro, dunque, e tutto da rifare, con la prospettiva concreta che sul destino della manager dell'Asl di Vercelli, si consumi uno scontro tutto interno alla Lega e dagli esiti al momento incerti.