Serata da incubo nel rifugio: armato di picozza blocca e minaccia 13 persone

Un 30 vercellese, con problemi psichici forse aggravati dall'abuso di qualche sostanza, ha tenuto in scacco per tutta una serata 13 persone, ospiti al Rifugio Baita Belvedere di Champoluc. L'uomo, brandendo una picozza e urlando frasi minacciose, ha girato per ore intorno al rifugio, dal quale era stato allontanato in seguito a una reazione esagerata dopo uno scambio di battute con uno dei clienti.

Secondo quanto raccontato dai presenti alla Stampa di Aosta, a far scattare la reazione del vercellese, conosciuto in Val d’Ayas come frequentatore della zona, sarebbe stato un episodio banale. Dopo essere entrato nel rifugio, infatti, il vercellese si era messo a chiamare con insistenza il cane di un altro escursionista che, a un certo momento, gli aveva poi chiesto di lasciar stare l'animale.

Dopo una prima reazione violenta, con l'invito rivolto al proprietario del cane a uscire per rgolare la questione all'esterno, il personale del rifugio ha allontanato il giovane che, tuttavia, invece di lasciare la zona è rimasto a vagare intorno alla struttura, urlando e brandendo picozza e bastoncini in modo minaccioso.

Costretti a sprangare porte e finestre, perché l'uomo vi batteva contro i bastoncini da trekking, e spaventati dalle invettive violente, visto che la situazione non si sbloccava i gestori del rifugio hanno poi chiamato i carabinieri di Brusson che, giunti sul posto, hanno poi fatto intervenire un medico che ha constatato lo stato di alterazione dell’escursionista e ha consigliato il ricovero nel reparto di psichiatria, dove il vercellese è arrivato intorno a mezzanotte. A quel punto la serata da incubo è finita.