Dalla Provincia: la situazione dei positivi e l'evoluzione del virus

Sessantadue casi positivi in più in 15 giorni, ma una sola persona ricoverata in terapia intensiva.

E' quanto emerge da un breve report che la Provincia di Vercelli dedica alla situazione Covid su territorio.

Nella tabella diffusa da via San Cristoforo è possibile vedere il movimento dei nuovi positivi dalla metà di agosto. "Gli ospedali stanno gestendo bene la situazione e un solo paziente risulta ricoverato in terapia intensiva - spiega il presidente Eraldo Botta -. Aggiungo inoltre che nella struttura Cavs Covid di Varallo (che era stata chiusa a luglio, ndr), ubicata nell’ex Country Hospital, sono ospitati 3 pazienti in via di guarigione".



Botta conferma che le scuole di ogni ordine e grado riapriranno in presenza e che gli istituti scolastici con dirigenti e rappresentanti degli organi collegiali hanno dato segno di grande collaborazione per portare avanti questo obiettivo, passo indispensabile verso il ritorno a una vita normale per i bambini, i ragazzi e le rispettive famiglie.

"La raccomandazione che vi faccio è di continuare a usare la mascherina nelle attività pubbliche e in tutte quelle situazioni ove non è possibile il distanziamento sociale e vi è la presenza di più persone - prosegue Botta - Ricordiamoci tutti che seguendo scrupolosamente le tre semplici regole dell’uso della mascherina, del distanziamento sociale e dell’igiene personale potremo contribuire a tenere lontano il nemico invisibile".