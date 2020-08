Maltempo sul vercellese: tettoia scoperchiata a Carisio

Seri danni, a Carisio, per il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 9,30 di domenica mattina. La pioggia e soprattutto il forte vento hanno causato danni ad alcuni tetti: in particolare, in via Gramsci 22, una tettoia di circa 60 metri quadri è stata divelta e buttata in strada contro un'abitazione.

Per la rimozione del materiale di coperatura è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià che si è occupata di liberare la sede stradale e mettere in sicurezza il tetto. Sul posto presenti il sindaco Pietro Pasquino e carabinieri di Santhià.