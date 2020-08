Cavaglià: lite al centro d'accoglienza. Devono intervenire i Carabinieri

Le urla provenienti dal centro d'accoglienza di Cavaglià, sabato 29 agosto, hanno fatto supporre una lite in corso ed una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta per capire cosa stesse succedendo. Due ospiti stavano litigando animatamente per futili motivi e il malanimo era alimentato anche dallo stato di ebrezza alcolica di uno dei litiganti. I militari hanno sedato la lite mentre gli operatori del 118 si sono occupati del giovane ubriaco.