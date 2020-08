Intervento dei Vigili del Fuoco, nella mattina di domenica, sull'autostrada Torino-Milano al casello di Rondissone dove un'auto ha preso fuoco intorno alle ore 10.30.

Per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona della barriera di Rondissone direzione Torino è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris che hanno effettuato lo spegnimento del mezzo in fiamme e la messa in sicurezza di tutto il tratto interessato.