Fango in strada e albero pericolante: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Interventi dei Vigili del Fuoco, nella serata e nella notte, in Valsesia, dove si è registrato qualche problema a causa del maltempo.

Intorno alle 23,30 di sabato una squadra del distaccamento permanente di Varallo Sesia è intervenuta al chilometro 8.260 della strada di Civiasco per rimuovere alcuni detriti, scivolati dal pendio sulla sede stradale. I vigili del Fuoco hanno liberato la carreggiata ed effettuato il lavaggio della sede stradale.

Nella notte, inoltre, poco dopo le 4, una squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta a Borgosesia, in via Strona, per rimuovere un albero pericolante che era appoggiato su una linea aerea di bassa tensione dedicata all'illuminazione pubblica. In questo caso, attraverso l'utilizzo della scala aerea venivano ripristinate celermente le condizioni di sicurezza.