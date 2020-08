Mini focolaio Covid a Trino, test sierologici in moschea: oltre 100 i partecipanti

Prosegue lo screening a Trino dopo il caso di contagio avvenuto all'interno di due famiglie marocchine residenti in città. Nella giornata di venerdì sono stati eseguiti i tamponi a tutte le persone che l'indagine dell'Asl aveva identificato come contatti stretti delle persone risultate positive (si tratta di due nuclei familiari per un totale di 11 persone, attualmente in isolamento domiciliare in quanto del tutto asintomatici). I risultati dei tamponi si avranno probabilmente nella giornata di lunedì.