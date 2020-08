Vito Grieco allenatore della Primavera del Lecce

Vito Grieco, ex tecnico della Pro

Vito Grieco, 49 anni, già allenatore della Primavera e poi della prima squadra della Pro Vercelli, ricomincia da Lecce: sarà infatti l’allenatore della squadra Primavera.

È stato il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, a volerlo (tecnico della prima squadra, in B, è Corini).

Dopo l’esperienza vercellese, Grieco l’anno scorso ha allenato la Sicula Leonzio. Esonerato dopo 13 partite (con una media punti 0,69) è stato richiamato alla guida della squadra siciliana per le ultime nove partite: salvezza raggiunta e un ottimo rendimento (1,67 a partita). Dopo l’annuncio della sua riconferma, un secondo annuncio: la Sicula Leonzio non si iscriverà al prossimo campionato di serie C.

Voci di mercato.

Tre squadre hanno contattato il terzino-centrocampista Mattia Lombardo, 25 anni, 16 presenze e 1 gol nel Siena l’anno scorso, 37 presenze e ben 6 gol due anni fa, con la maglia della Lucchese. Le squadre che lo hanno puntato sono Sudtirol, Como e Pro Vercelli. Pro Vercelli che è sempre alla ricerca di un sostituto di Sangiorgi. Sembra confermato l’interesse per il mediano Yusupha Bobb, 24 anni, ultima stagione nel Lecco.