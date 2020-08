Borgosesia, nuovi casi di contagio. Aumentano i controlli sull'uso delle mascherine

Altri cinque casi di positività a Borgosesia, rilevati attraverso i tamponi eseguiti sulle persone di ritorno da Paesi esteri e da località marine identificate dalla normativa. Si tratta di persone asintomatiche che vengono seguite in isolamento domiciliare e che portano a 6 il numero dei positivi nella cittadina valsesiana. A darne notizia è il sindaco, Paolo Tiramani, in un video in cui annuncia anche una serie di controlli più stretti sull'uso delle mascherine, anche all'aperto, negli orari tardo-pomeridiani e serali.

"Non sono un sindaco che ama multare i cittadini e, personalmente, non sono neanche un sostenitore della decisione del Governo di imporre la mascherina dalle 18 in poi, come se prima il virus non ci fosse - ha detto il sindaco di Borgosesia in una diretta Facebook dedicata ai concittadini -. Tuttavia, certe situazioni che si stanno verificando in città e che sono state documentate dai miei assessori e consiglieri non vanno bene. Gruppi di 20-30 persone che non indossano le mascherine e assembramenti non sono ammissibili dopo i sacrifici che abbiamo fatto, nei mesi scorsi, per evitare il diffondersi del virus. Per questo motivo, da questa sera, provvederemo ad aumentare i controlli per essere sicuri che tutti applichino misure di buonsenso, importanti per proteggere se stessi e i propri cari. Usare i presìdi di protezione individuale, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani devono essere misure presenti e applicate nella nostra vita quotidiana. Dopo i sacrifici fatti nei mesi scorsi, dobbiamo fare in modo di proteggerci per affrontare l'autunno nel modo più sereno possibile. Anche perché, come dimostrano i risultati dei tamponi, il virus circola ancora".