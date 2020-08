Mini focolaio a Trino, le rassicurazioni del sindaco Pane

Sta creando grande preoccupazione, a Trino, la notizia del mini focolaio individuato all'interno di due famiglie e che ha portato, in via precauzionale, anche alla temporanea chiusura di un'attività commerciale nella quale lavora una delle persone attualmente in isolamento.

leggi anche: FOCOLAIO IN FAMIGLIA: 11 CASI POSITIVI A TRINO - VIDEO

Si sente di tranquillizzare tutti i concittadini il sindaco, Daniele Pane. "Sto ricevendo numerose telefonate e messaggi da chi ha frequentato all’attività che ha deciso precauzionalmente e autonomamente di chiudere - spiega Pane - È stata una scelta di buon senso e di rispetto verso tutti. È stata presa non appena si è saputo di una positività riconducibile all’attività, ma nessuno al momento deve preoccuparsi di nulla. L’Asl sta svolgendo il tracciamento tramite tamponi ai soggetti che potrebbero aver avuto contatti stretti. Ma nessuno dei clienti è stato contattato perché non è stato ritenuto necessario dall’autorita competente, in quanto non ci sono, allo stato attuale, i presupposti per andare ad indagare oltre al personale".