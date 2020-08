"Qualcuno della giunta vercellese ha percepito i 600 euro o altri bonus Covid?"

Emergenza Covid: qualche componente della giunta ha presentato domanda per uno o più dei diversi bonus volti a sostenere le attività produttive e libero professionali in Italia e in Piemonte?

A chiederlo, in un'interrogazione resa pubblica nella giornata di venerdì, sono i consiglieri comunali Paolo Campominosi e Andrea Conte (Voltiamo Pagina), Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle); Maura Forte e Carlo Nulli Rosso (Pd).

"Premesso che, il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività abbiano risentito dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, di euro 500, 600, 1000, a seconda dei casi. Che la Regione Piemonte, con legge regionale n.13 del 29 maggio 2020, ha stanziato oltre 800 milioni di euro per favorire la ripresa dell’economia e della società, con stanziamenti a fondo perduto per aziende, famiglie e lavoratori. Che il Comune di Vercelli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 8 maggio 2020 ha previsto un contributo economico di 500 euro a sostegno di circa 1000 aziende locali ed evidenziato che, secondo alcuni organi di stampa nazionale, vi sarebbero oltre duemila amministratori di enti locali ad aver percepito i suddetti benefici economici, chiediamo se chiediamo se qualche membro della Giunta o il Presidente del Consiglio Comunale abbiano percepito tali provvidenze, per quanti mesi e per quali importi".

I firmatari del documento sottolineano come "tali misure avevano l’obiettivo di sostenere economicamente coloro i quali avessero subito, a causa della pandemia, l’azzeramento o una riduzione del fatturato della loro attività nei mesi di lockdown e che lo scopo di tali contributi fosse, quindi, di aiutare soggetti bisognosi. Ricordiamo che gli attuali componenti della Giunta percepiscono la seguente indennità di funzione mensile lorda: sindaco 4090,34 euro; vice sindaco 3067,75 euro; assessori 2454,20 euro e presidente del Consiglio Comunale 1127,10 euro. Tali quote sono ridotte del 50% per il vice sindaco (1533,88 euro) e per gli assessori part time e per i dipendenti non in aspettativa (1227,10 euro) e, come riportato sul sito Istituzionale sono state regolarmente erogate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020".