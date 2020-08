Stimata insegnante stroncata da un malore a soli 58 anni

Il mondo della scuola e dell'e-learning è in lutto per la morte improvvisa di Giovanna Succio, 58 anni, santhiatese, docente di Lingue a Borgo d’Ale e “ambassador Piemonte” di eTwinning la piattaforma Erasmus+ promossa dal Miur e dagli Uffici scolastici regionali.

La donna è stata stroncata da un malore, lasciando nel dolore il marito, Franco Giordano, che gestisce l’Agenzia di viaggi Agatha Viaggi di Santhià, la figlia Federica, studentessa universitaria, i parenti e i tanti colleghi vercellesi e non che apprezzavano la donna per il suo impegno, la dedizione professionale, le competenze. Ma che apprezzavano, soprattutto, una persona solare e gentile. “Un vuoto improvviso nei cuori e nella vita, non potrà essere mai colmato”, commenta un collega torinese che condivideva l'impegno sulla piattaforma e-Twinning attraverso la quale l'insegnante vercellese si era fatta conoscere e apprezzare in molte parti d'Italia. Moltissimi i ricordi e le attestazioni di stima che stanno arrivando, anche attraverso i social, alla famiglia e agli amici.

"Abbiamo appreso la triste notizia della prematura scomparsa della stimatissima professoressa Giovanna Succio - commenta il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno a nome di tutta la cittadinanza -. Addolorati esprimiamo il più sentito cordoglio ai famigliari e ai conoscenti, unitamente alla profonda gratitudine per l'alto servizio che, in tanti anni, la professoressa Giovanna, con inesauribile attenzione e collaborazione, ha reso, quale docente e vice preside, presso la locale scuola secondaria Anna Frank, a favore della comunità Borgodalese".

I funerali di Giovanna Succio saranno celebrati sabato alle 15,30, nel Duomo di Santhià, dove oggi, alle 17, sarà recitato il rosario.