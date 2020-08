Asl To4 (Ivrea e Chivasso): nominato il commissario

Luigi Vercellino, 50 anni, laureato in Economia e Commercio, specializzato in Management per la Sanità presso la Sda Bocconi, è il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria locale To4 di Ivrea e Chivasso.

L’incarico gli è stato conferito stamattina dalla Giunta regionale del Piemonte, dopo che l’attuale direttore generale Lorenzo Ardissone nelle scorse settimane aveva rassegnato le dimissioni per andare in pensione.

Vercellino entrerà in servizio il primo settembre e rimarrà in carica fino alla nomina del prossimo direttore generale della stessa Asl, comunque non oltre il 31 maggio 2021, in coincidenza con la scadenza naturale delle direzioni delle Aziende sanitarie regionali del Piemonte.

In precedenza, Vercellino aveva rivestito l’incarico di direttore amministrativo presso l’Asl To1, oltre a svolgere numerose attività libero professionali nell’ambito della consulenza gestionale ed operativa. È stato inoltre amministratore delegato e direttore generale di diverse realtà legate al mondo della Sanità e dell’Assistenza.

Nell’esprimere al nuovo commissario gli auguri di buon lavoro, l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte ha ringraziato il direttore uscente Ardissone, che prestava servizio all’Asl To4 dall’aprile 2015.