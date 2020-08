"Sagra d'la Panissa Special Edition": oggi il taglio del nastro

“Special Edition” della Sagra d’la Panissa: è fissato per le 19 di questa sera, venerdì 28 agosto, il taglio del nastro del tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale. Sarà una "Special Edition", di tre giorni, con un programma del tutto stravolto rispetto al passato: niente ballo, niente concerto, niente mostre né tornei sportivi.

Il Comitato Vecchia Porta Casale, però, non si arrende e, applicando i protocolli di sicurezza previsti per la prevenzione del Covid19, vara un'edizione in cui la grande protagonista restano la cucina e, soprattutto, il piatto tipico vercellese.

"E’ stata chiamata Special Edition - spiegano dal Comitato - perché l’edizione 2020 non potrà essere la Sagra tradizionale: a causa delle misure anti-Covid, non si potrà ballare e gli ingressi saranno limitati. Inoltre non ci saranno eventi collaterali, come la mostra d’arte, i giochi per i più piccoli e le gare sportive. Così come, non potendo ballare, non ci saranno le orchestre da ballo e, dovendo contingentare gli ingressi, non ci sarà la grande serata Revival".

La Sagra avrà, comunque, la sua protagonista regina: la panissa e avrà anche la possibilità di far assaporare nuovamente il piacere di uscire, godersi una serata in compagnia nel consueto clima di amicizia e festa che, da sempre, caratterizza la stagione delle Sagre vercellesi.

Ogni sera, e domenica anche a pranzo con possibilità di effettuare l’asporto dei cibi, a farla da padrone sarà la cucina con i suoi piatti tipici. A differenza degli anni passati, però, ci sarà il servizio ai tavoli e la cena sarà servita dai volontari della Sagra.

"I posti - aggiungono dal Comitato - saranno limitati e per questo l’organizzazione consiglia di prenotare telefonando alla segreteria della Sagra 338.3500932". Niente grandi concerti, ma la buona musica non mancherà. Il programma, infatti, prevede l’intervento di band che nel corso delle tre serate faranno musica d’ascolto. Venerdì 28 l’esordio è affidato ad Alex Tosi Band con un programma di evergreen e grandi successi. Sabato, invece, sarà la volta della Music Juice, collaudata band di casa nostra con un programma di brani Sessanta e Settanta sia italiani, sia internazionali. Domenica, infine, la chiusura è affidata al gruppo Poohnto Fermo con le canzoni dei Pooh.

"La decisione di organizzare la Sagra d’la Panissa “Special Edition” - spiegano ancora dal Comitato - è maturata recentemente a seguito delle ultime disposizioni anti-Covid, quindi i volontari del Comitato stanno lavorando alacremente per allestire la festa. Con la speranza di riuscirci nel migliore dei modi e che i tanti appassionati della buona cucina e della musica comprendano gli sforzi organizzativi che il Comitato sta facendo e lo ripaghino con la loro presenza così come hanno sempre fatto in passato".