Trino, focolaio Covid in famiglia: 11 casi positivi - VIDEO

Undici casi positivi in pochi giorni, a Trino, tutti riconducibili a due nuclei familiari che si frequentano strettamente e che potrebbero aver contratto il virus nei giorni scorsi o da un congiunto tornato da un viaggio all'estero o dalla partecipazione a una cerimonia funebre avvenuta fuori Trino.

Lo comunica il sindaco, Daniele Pane assicurando che tutti i soggetti positivi sono asintomatici: "Non hanno nemmeno mal di gola e questo è sicuramente un buon segno per una rapida ripresa", dice nel corso di una diretta Facebook durante la quale annuncia anche un'ampia attività di screening sulle persone che sono in qualche modo entrate in contatto con i soggetti contagiati.

"Domani l'Asl eseguirà un'ampia serie di tamponi su tutti le persone che, attraverso il tracciamento, sono entrate in contatto con queste famiglie - spiega Pane - compresi i colleghi di lavoro. i tamponi verranno effettuati in modalità pit stop, quindi le persone convocate non scenderanno nemmeno dall'auto. Abbiamo anche verificato con centro estivo e società sportive e non ci sono possibili contatti che riguardino minori, dunque anche su questo versante possiamo stare tranquilli, così come possiamo essere certi che l'attività di tracciamento darà i suoi frutti. Le persone coinvolte sono in isolamento domiciliare già da giorni e hanno agito responsabilmente, perciò non c'è motivo di preoccuparsi. Tuttavia - è la conclusione del sindaco - raccomando di mantenere alta l'attenzione, rispettare le regole relative a distanziamento, mascherine e igienizzazione delle mani".

Ovviamente, come ha fatto nel corso di tutti i mesi dell'emergenza, il sindaco ha assicurato i concittadini sulla sua completa disponibilità nel comunicare eventuali novità.