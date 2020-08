Stazione Idrometrica, affidato l'incarico per il progetto di recupero

Dopo una gara a evidenza pubblica, è stato affidato all’architetto Marco Pozzo di Santhià l’incarico di elaborare uno studio di fattibilità e di progettazione primo lotto per il recupero e la valorizzazione della Stazione Idrometrica.

Costruita all’inizio del Novecento allo scopo di misurare con criteri scientifici la quantità di acqua distribuita nei canali dell’articolata rete irrigua vercellese, la Stazione Idrometrica, gestita oggi dall’Associazione Ovest Sesia di Vercelli, comprende un complesso sistema di vasche e invasi per la sperimentazione ed è un’opera storica e architettonica unica a livello europeo oltre che un gioiello di ingegneria idraulica.

“Avanti a passo spedito con lo studio di fattibilità – commenta il consigliere con delega all'Ecomuseo delle Terre d'Acqua, Gian Mario Morello –. La stazione idrometrica per troppo tempo ha atteso un intervento che la valorizzi e la restituisca alla fruibilità completa della comunità santhiatese e di tutti coloro che sono interessati a conoscerla. Per l’incarico avremmo potuto procedere con un affidamento diretto, ma abbiamo preferito invitare a fare un’offerta dieci professionisti residenti a Santhià o nei comuni limitrofi. Abbiamo infatti ritenuto importante valorizzare il dato territoriale e affettivo che un professionista che abita nei pressi del bene può offrire. L’obiettivo è restituire alla comunità locale, e non solo, il valore dell’opera, attraverso un recupero rispettoso della memoria e della nostra tradizione, il cui legame con il mondo agricolo è un elemento inscindibile”.

Sarà determinante, ora, la collaborazione dell’Associazione Ovest Sesia, che ha già espresso condivisione sull’intento di recuperare e valorizzare il bene, dando un impulso allo sviluppo del turismo ecosostenibile e della cultura ecomuseale e multimediale, e della Regione Piemonte, che tramite l’Assessore regionale alla cultura Vittoria Poggio si è dimostrata sensibile e favorevole.

“Il primo importante passo, dopo tanto tempo, è stato compiuto – chiude Morello - ma ora bisogna proseguire e tentare, magari, di individuare anche altri canali di finanziamento e nuovi partner, sia pubblici che privati”.