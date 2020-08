Coldiretti: "L'agricoltura ha bisogno dei voucher"

Con l’intensificarsi stagionale delle attività agricole, il periodo di raccolta e la vendemmia, anche nelle campagne vercellesi diventa sempre più stringente la necessità di recuperare l’uso di voucher agricoli per non avere altri danni economici in un settore che ha comunque risentito degli effetti dell’emergenza Coronavirus.

“Da mesi ripetiamo che alle nostre imprese serve una riduzione della burocrazia e una radicale semplificazione del voucher agricolo. Nel nostro territorio può essere utile anche nelle raccolte della frutta, come ad esempio per i kiwi tra settembre e ottobre – spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella –. Un sistema come quello dei voucher potrebbe rendere più veloce le assunzioni per i periodi di necessità temporanea, permetterebbe anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati la possibilità di contribuire allo svolgimento dei lavori nelle campagne e li tutelerebbe in maniera semplice dal punto di vista lavorativo e salariale. Strumenti come i voucher sono indispensabili per il settore agricolo e semplificano la burocrazia per l’impresa, rispondendo da un lato ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego e dall’altra generando opportunità di integrazione al reddito per chi in questo momento ha necessità".

Dellarole ricorda che "Per far fronte all’emergenza Covid e continuare a lavorare in sicurezza, si può anche prendere in considerazione l’attivazione di protocolli di quarantena attiva per i lavoratori stranieri, che prevede di concedere, nei primi 14 giorni dall’arrivo dei lavoratori, la possibilità di cominciare lo svolgimento dell’attività agricola, ovviamente nel rispetto rigoroso delle disposizioni sanitarie necessarie, sia durante le mansioni lavorative che nei momenti di accoglienza”.