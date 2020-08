Auto delle Poste finisce nel fossato vicino al cimitero di Vettigné

Incidente, nel pomeriggio di giovedì, a un'autovettura delle Poste, finita in un fossato a Vettignè. Nessuno è rimasto ferito nel sinistro, avvenuto, probabilmente, in modo autonomo.

Per mettere in sicurezza la vettura, una Fiat Panda rimasta incastrata nel fosso a lato della strada in zona cimitero, sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris con il supporto dell’autogru della sede centrale di Vercelli.

Una volta giunti sul posto il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, e mediante all’utilizzo dell’autogru, al recupero dello stesso. Sul posto i carabinieri di Casanova Elvo per gli accertamenti su cause e dinamica dell'incidente.