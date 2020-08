Ai domiciliari tenta di strangolare l'anziana madre: in manette un 55enne vercellese

Maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre, continue violenze fisiche e psicologiche e minacce anche alla vicina di casa.

Si sono aperte le porte del carcere per un 55enne vercellese, che si trovava in regime di detenzione domiciliare nell’abitazione dell'anziana madre dove stava scontando una condanna per fatti di droga.

Durante l’espiazione della pena l’uomo aveva reso impossibile la vita all’anziana, diventata oggetto quotidiano di violenze fisiche e psicologiche. Culmine delle violenze circa una settimana fa quando l’uomo si era precipitato a casa della vicina di casa, amica della madre, pretendendo che quest’ultima rientrasse immediatamente nell'abitazione. Nell’occasione, oltre a minacciare di morte la vicina, aveva sferrato un pugno alla porta d’ingresso dell’abitazione, danneggiandola.

A questo punto la proprietaria di casa ha contattato le forze dell’ordine poiché l’anziana donna, 81enne con evidenti problemi di salute, aveva paura di rientrare in casa con il figlio. Gli agenti intervenuti hanno raccolto le dichiarazioni della madre scoprendo un quadro preoccupante di quotidiane violenze fisiche e minacce, anche di morte, che la donna era costretta a subire da quando il figlio era ritornato a vivere con lei. Addirittura in un’occasione l’uomo era arrivato a tentare di ammazzarla, provando a strozzarla con le mani e causandole lesioni guaribili in quindici giorni.

Dopo aver raccolto le dichiarazioni, sono partite le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica, che hanno portato alla sospensione della misura alternativa alla detenzione. La scorsa settimana, emessa la misura richiesta, l’uomo, un 55enne vercellese, noto alle forze dell’ordine poiché pregiudicato e condannato per fatti di droga, è stato raggiunto dagli Uomini della Squadra Mobile e arrestato, ponendo fine allo stato di terrore in cui l’anziana donna era costretta a vivere da circa un anno.