Fiction Rai ambientata a Verbania: si cercano comparse

Uomini e donne tra i 18 e i 75 anni e attori amatoriali tra i 18 e i 60 anni. Sono questi i profili richiesti per le comparse che parteciperanno alle riprese della serie tv "La Fuggitiva".

La serie è prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica srl e si girerà a Verbania a breve, la seconda settimana di settembre. La ricerca è rivolta preferibilmente ai residenti in Piemonte e il lavoro sarà regolarmente retribuito. Il casting è curato da Luana Velliscig.

Per candidarsi occorre mandare via mail due /tre foto (primo piano e figura intera); una breve presentazione (nome, cognome, età, residenza, esperienze, contatto telefonico), copia di carta di identità e codice fiscale a lafuggitivacasting@gmail.com.

Per esigenze di scena si cercano anche automobili. In particolare: utilitarie, un Suv nero, berline (ultimi modelli, marca Mercedes, Bmw e Audi), e una Porsche Panamera rossa. Per candidarsi, inviare una mail al medesimo indirizzo indicando marca e modello dell'auto, e allegando un paio di foto.