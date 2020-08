Precipita un aereo da turismo: morti carbonizzati due vercellesi

Due soci dell'Areo Club di Vercelli sono morti, nella mattina di mercoledì, in un tremendo incidente aereo avvenuto in Calabria, nelle campagne di Contrada Murata a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

A perdere la vita sono stati Tonino Greppi e Roberto Savio, 66enni vercellesi, esperti piloti. Erano partiti domenica da Vercelli e, dopo essere arrivati fino a Sibari, stavano facendo ritorno seguendo un piano di volo che prevedeva varie tappe.

L’aereo sul quale si trovavano, un Aviamilano p19, è precipitato intorno alle 11, dopo una sosta all’aviosuperficie di Sibari, dove aveva fatto rifornimento. Secondo le ricostruzioni dei giornali locali, un problema al motore avrebbe fatto precipitare il mezzo, facendogli prendere fuoco. Un incidente che non ha lasciato scampo ai due vercellesi.

Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo, ben visibile, in mezzo ai campi da chilometri di distanza, sono in corso le indagini, che la Procura di Castrovillari ha affidato ai carabinieri della compagnia di Corigliano, per stabilire la dinamica dei fatti.

Greppi era stato fondatore di Radio Torre 2 poi diventata Radiovercelli, poi di VideoNord.

