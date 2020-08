Incidente in alta montagna per Luigi Bobba: è ricoverato all'ospedale di Aosta

Incidente in alta quota per Luigi Bobba, ex sottosegretario al Lavoro e personalità di spicco del Pd vercellese. Impegnato in un'escursione sul ghiacciaio del Gastelet insieme ad alcuni amici come lui appassionati di montagna, Bobba è scivolato per oltre 50 metri nella zona delle roccette, a pochi passi dal rifugio Gnifetti, situato a 3,678 metri, sul Monte Rosa. Ora si trova ricoverato all'ospedale di Aosta: fortunatamente non ha riportato fratture né conseguenze gravi per la caduta.

A raccontare l'accaduto, a 48 ore di distanza dai fatti, è lo stesso Bobba con un post pubblicato su Facebook. "Volevo vedere la ristrutturazione della Capanna Margherita completata ad agosto in occasione dei 40 anni dalla ricostruzione del rifugio più alto d'Europa. Si trattava di un'ascensione che avevo già fatto diverse volte e invece lì sul ghiacciaio del Gastelet, l'imponderabile o la distrazione mi hanno fatto scivolare sul ripido ghiacciaio, ormai pieno di detriti per via dello scioglimento. Eravamo saliti fin lì ridendo e scherzando, salendo le roccette prima del ghiacciaio. Felici di poter fare questa ascensione. E invece, manco fossi un principiante e non uno che è salito da quando avevo 20 anni su tutte le nostre belle montagne - Bianco, Rosa, Cervino, Granparadiso e tante altre - sono scivolato per più di 50 metri in un tratto esposto ma non particolarmente difficile".

Una brutta caduta che avrebbe potuto avere conseguenze anche tragiche: soccorso dai compagni di cordata e dalle guide scese dalla Gnifetti, Bobba è poi stato trasportato, dall'elisoccorso, all'ospedale di Aosta, dove si trova ricoverato.

"Scherzando dico che non ho nulla di rotto ma sono tutto grattugiato", commenta l'ex parlamentare.

"Devo dire grazie al mio Angelo Custode, o alla Madonnina dei ghiacciai situata al Rifugio, che hanno guardato dalla parte giusta evitandomi guai peggiori - aggiunge - E poi alle guide che hanno chiamato subito l'elicottero e agli operatori del Soccorso Alpino che in poco tempo mi hanno trasferito in sicurezza al reparto di Medicina di urgenza dell'ospedale di Aosta, dove sono stato curato con professionalità e umanità. E grazie a mia moglie Ornella e alle mie due figlie Arianna e Giuliana che, da vicino e da lontano, mi hanno aiutato superare lo spavento e il trauma della spaventosa caduta".

Alpinista e grande appassionato di montagna, Bobba assicura che "Continuerò a salire le nostre meravigliose montagne, ma l'incidente mi ha insegnato a raddoppiare la prudenza e l'attenzione alla sicurezza. Ma la passione per la montagna non si spegne. È una passione vitale che spero di poter ancora a lungo coltivare".