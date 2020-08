Cibo nascosto nelle borse schermate: tre persone nei guai per furto

Utilizzando borse schermate hanno sottratto prodotti per un centinaio di euro dagli scaffali di un supermercato. I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno identificato e denunciato tre persone per furto in concorso avvenuto a Saluggia.

A far partire le indagini la responsabile del supermercato di Saluggia che, facendo l’inventario, si era accorta della mancanza di diversi prodotti alimentari dai banconi e quindi ha verificato dalle telecamere a circuito chiuso presenti se erano stati ripresi gli ignoti malfattori. Dopo alcune ore, anche grazie all’intervento dei carabinieri della Stazione di Livorno Ferraris, si notava come tre clienti avessero nascosto in alcune borse, verosimilmente schermate per passare inosservate alle casse, diversi generi alimentari per un valore di circa 100 euro. I militari sono riusciti a identificare i tre - rom domiciliari in paese - già noti per varie vicissitudini giudiziarie, già sottoposti a misure di prevenzione tese a limitarne i comportamenti illeciti.

Per tale furto in concorso sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vercelli e al Tribunale verrà chiesto l’inasprimento della misura di prevenzione a loro carico, al fine di riuscire a contenere i comportamenti antigiuridici.