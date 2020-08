Dugentesco: parte il cantiere da un milione di euro

Proseguono gli interventi del complessivo progetto per la riconversione di tutta l’area dell’Antico Ospedale.

"Oggi, 26 agosto, - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - sono stati consegnati i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del Salone Dugentesco, finalizzati ad ospitare una area polifunzionale, dotata di strumenti multimediali attraverso cui leggere il patrimonio del territorio, e a realizzare nuovi spazi per eventi/mostre temporanee nonché punto di accoglienza/informazione calibrato sulla domanda turistica. Il progetto de “L’Atlante del territorio” costituisce una ulteriore fase di sviluppo di azioni pianificate, programmate e attivate dal Comune di Vercelli nel centro storico cittadino e in particolare sull’area dell’ex Ospedale attraverso".

Il valore complessivo del nuovo intervento sul Dugentesco è pari a un milione 388mila 342 euro; un milione e 79mila euro dei quali finanziati dalle risorse del Por Fesr 2014/2020 attraverso il finanziamento ottenuto dal Progetto di Strategia Urbana Vercelli OSA della città di Vercelli.

Negli spazi che vengono restaurati troveranno spazio importanti fondi documentari e artistici - dall'Archivio Baita alla collezione Sereno - e i ritratti degli Illustri, i benefattori della sanità vercellese, oggi custoditi nelle sale e nell'aula magna dell'ospedale Sant'Andrea.

"L’avvio di questo ulteriore cantiere - conclude l’assessore ai lavori pubblici Massimo Simion - apporterà alcune modifiche di fruizione dell’area: a partire da lunedì 31 agosto non sarà più possibile utilizzare il varco tra Palazzo Tartara e Il Salone Dugentesco che collega la piazza dell’ex ospedale e via Galileo Ferraris al civico 105. La durata dei lavori è prevista in 240 giorni".