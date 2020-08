Laurea in Terapia Occupazionale: iscrizioni al test di ammissione

Sino al 28 agosto è possibile iscriversi al test di ammissione per accedere al corso di laurea in Terapia Occupazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, con sede a Moncrivello, Vercelli, alla Casa di Cura “Mons. Luigi Novarese”.

Collegandosi al sito www.trompone.it è possibile scaricare il Bando di concorso per l’anno accademico 2020/21 per il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale ed effettuare l’iscrizione tramite pagamento del bollettino entro e non oltre il 28 agosto 2020.

Il test di ammissione si terrà il 7 settembre 2020 nell'Aula Magna del Complesso del Trompone di Moncrivello.

Il corso universitario, di durata triennale e attivo dal 2005 sotto la direzione della dottoressa Renata Spalek e voluto dai Silenziosi Operai della Croce che gestiscono il polo sanitario del Trompone, si articola in sei semestri con lezioni frontali e tirocini. La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore di lezione. L’esame finale consiste nel superamento di una prova pratica e nella redazione di un elaborato scritto. I posti disponibili sono 16.

“I Laureati in Terapia Occupazionale – spiega la direttrice del corso, Renata Spalek - sono oggi una figura indispensabile nell’equipe multidisciplinare e per l’intero Sistema Sanitario Nazionale e più nello specifico all’interno del contesto Socio Sanitario e Socio Assistenziale”.

Ogni anno l’Università organizza incontri e giornate in cui poter visitare le aule e il reparto di Terapia Occupazionale. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni in materia di prevenzione dal contagio, sarà possibile essere guidati alla scoperta dei servizi che il Corso di Laurea offre presso la sede di Moncrivello connettendosi online.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di iscrizione è possibile rivolgersi presso la Segreteria studenti della Casa di Cura “Mons. Luigi Novarese” al numero 0161/426.356 – 647, via e-mail a formazione@trompone.it o consultando il sito www.trompone.it.