Positivo al Covid, viola la quarantena: 24enne nei guai

Era in isolamento domiciliare perché positivo al Covid 19, ma nonostante le disposizioni dell’Asl se ne andava in autostrada sulla Torino Milano insieme ad una ragazza. Lo hanno intercettato gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Novara est, impegnati nei controlli sul rispetto delle norme anti-coronavirus. Il giovane, 24 anni, residente in provincia di Novara, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione delle prescrizioni di contenimento della pandemia. Ai due è stato intimato l’immediato ritorno al proprio domicilio.