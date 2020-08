Jose Saggia: "Avete salvato mio figlio dopo un drammatico incidente: grazie"

Riceviamo e pubblichiamo.

Non è sufficiente un solo semplice “ Grazie” per manifestare l’enorme, sincera, profonda gratitudine nei confronti delle stupende persone che ti prendono per mano in momenti di angoscia profonda, come i momenti in cui ricevi una telefonata in cui ti dicono “Suo figlio ha avuto un grave incidente“ a quando arrivi sul luogo dell’incidente attraversato da mille pensieri, paure e film che scorrono nella tua testa e vedi una macchina, la sua macchina, distrutta, infilzata dentro un guard rail….. in quel momento, per un attimo, il battito del tuo cuore cessa di battere, ti manca l’aria. Ma, questi uomini e queste donne, prendono tuo figlio per mano, lo accudiscono e si preoccupano “loro”, diventando papà e mamma virtuali, di prestargli tutte le cure possibili e spesso, per noi veri genitori, Impossibili.

Tu preghi e imprechi, soffri, sbuffi e piangi….. Loro no , continuano a tenere tuo figlio per mano e la mano passa di mano in mano, una, dieci cento mani…

Sono un padre fortunato; Tiziana, la mamma di Lele è fortunata; Lele è fortunato, gli “Angeli Custodi” hanno vegliato su questo ragazzo e tutto piano piano potrà tornare alla normalità.

Ma questi uomini e queste donne che hanno preso per mano mio figlio, che hanno affrontato i drammi della recente pandemia e che ogni giorno stringono una, dieci, cento mani meritano di essere ringraziati e allora dico:

Grazie agli addetti del 118 accorsi sul luogo dell’incidente

Grazie alle forze dell’Ordine, i Carabinieri della stazione di Ronsecco, per la loro grande sensibilità

Grazie a tutti gli addetti del Pronto Soccorso e della Vigilanza che presidia il medesimo.

Grazie a tutto il personale Infermieristico.

In modo particolare, per la loro grande professionalità, capacità e umanità :

Grazie alla dottoressa Stefania Cargneletto della DEA

Grazie al dottor Flavio Vignali, oculista, che nella notte ha effettuato l’intervento chirurgico

Grazie alla dottoressa Francesca Vigone, anestesista in rianimazione

Grazie alla dottoressa Lucia Ceria, otorinolaringoiatra

Grazie alla dottoressa Maura De Andreis, otorinolaringoiatra

Grazie al dottor Alberto Sillano, ecografo

Tutti noi, che abitiamo questo territorio, che viviamo questa città, dobbiamo batterci affinché queste eccellenze, persone di grande professionalità e umanità possano avere a disposizione un ospedale adeguato, con macchinari all’avanguardia, pulito, ordinato, efficiente…

Tutto ciò permetterà di stringere più di una mano, permetterà loro di esserci accanto nel momento del bisogno.

Permettetemi anche un sincero e sentito ringraziamento al dottor Marzio Grigolon, uomo, medico, amico che ci è stato accanto in questo delicato momento.