Rissa e spedizione punitiva, 13 ragazzi nei guai

I carabinieri della stazione di Trino, nella serata di ieri sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria e successivamente nei pressi del luna park per identificare 13 giovani extracomunitari che si erano resi protagonisti di una rissa.

I residenti hanno sentito le urla di alcuni giovani che si stavano picchiando in strada e così hanno allertato i carabinieri della stazione di trino che sono intervenuti in forze. Vicino alla stazione ferroviaria, eppoi al luna park, venivano identificati complessivamente 13 giovani stranieri nordafricani, tutti minorenni, della provincia di Alessandria giunti in treno in occasione della festa patronale.

Dalla ricostruzione fatta successivamente in caserma, a causa della gelosia per una ragazza, un gruppo di questi aveva deciso di raggiungere a Trino l’altro gruppo per un'azione punitiva. I carabinieri sono intervenuti in tempo prima che la situazione degenerasse rinvenendo una catena, un bastone in ferro e due martelletti per infrangere vetri nei treni (sequestrati), evitando che potessero ferirsi seriamente - solo escoriazioni ed abrasioni.

I ragazzi sono stati riaffidati ai genitori che sono stati invitati in caserma e contravvenzionati per non aver indossato la mascherina (400 euro cadauno).