Mezzo etto di marijuana in auto, arrestato

I carabinieri della stazione di San Germano Vercellese, nella serata di ieri, hanno arrestato un 35 enne di Pontestura (Al) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale eseguito nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei carabinieri di San Germano procedeva alla identificazione di un 35 enne di Pontestura che girava a bordo di un’utilitaria in quel centro.

L'uomo appariva alquanto nervoso agli operanti che decidevano di procedere alla sua perquisizione personale estesa anche al veicolo. Addosso il soggetto nascondeva in una tasca uno spinello mentre nel vano porta oggetti dell’auto si rinveniva un involucro di cellophane contenente ½ etto di marijuana.

I carabinieri decidevano di procedere alla perquisizione della sua abitazione, rinvenendo in camera da letto oltre un etto della medesima sostanza stupefacente nonché all’interno dell’armadio 15 panetti di hashish del peso complessivo di 1,5 kg. Oltre a ciò veniva rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di euro 1300 considerata provento dell’attività illecita (tutto sequestrato). Il 35 enne, incensurato, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli è stato tradotto in carcere.

Sono in corso le indagini atte a stabilire a chi fosse destinato lo stupefacente ed i canali da cui l’arrestato si riforniva. Si tratta del più ingente sequestro di droga del 2020 eseguito dalle forze dell'ordine nella provincia di Vercelli, verosimilmente destinata ai giovani della nostra provincia, che avrebbe fruttato al dettaglio parecchie migliaia di euro.