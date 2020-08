Camper si ribalta sulla A4: a bordo due persone

Intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di martedì 25 agosto, poco dopo le 20 per il ribaltamento di un camper avvenuto sulla A4 Torino Milano all'altezza del chilometro 50 + 300 ingresso Carisio direzione Torino.

Secondo i rilievi si è trattato di un incidente autonomo: il camper, sul quale viaggiavano due persone, si è ribaltato, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti.

Per i soccorsi sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e i volontari di Santhià: si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo coinvolto e di tutta l'area interessata. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi.