Scuole superiori: confermati gli orari e trovati nuovi spazi didattici

Le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Vercelli riapriranno in presenza garantendo gli stessi orari di apertura e chiusura adottati negli anni passati.

“In queste settimane - dice il presidente della Provincia, Eraldo Botta - gli uffici hanno svolto un compito cruciale di coordinamento, comunicazione e iniziativa insieme ai dirigenti scolastici e sono stati organizzati diversi incontri con lo scopo di preparare gli istituti alla ripartenza il 14 settembre”.

La Provincia, oltre a fornire le informazioni giunte dai tavoli regionali e nazionali, ha seguito le attività logistiche dei vari istituti e ha trovato le opportune soluzioni esterne quando non era possibile fare altrimenti.

“Oggi abbiamo risolto le ultime due situazioni ancora aperte – racconta il consigliere con delega all’edilizia scolastica Gian Mario Morello – cioè quelle del liceo scientifico di Borgosesia e dell'Itg di Gattinara, dove, come peraltro in altre situazioni, è stato necessario individuare locali presso altre strutture vista l’impossibilità a garantire spazi adeguati internamente. Domani, come richiesto dal ministero, invieremo tutto l’elenco delle necessità relative ad affitti di spazi da destinare ad aule didattiche in attesa del decreto interministeriale per il riparto delle risorse”.

“Grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e al grande lavoro del consigliere Morello e degli uffici stiamo procedendo bene e saremo in grado di garantire la ripresa n presenza delle attività – chiude il presidente Botta – Ci sarà ancora da risolvere la questione dei trasporti per la quale ci auguriamo di ricevere presto indicazioni dal Governo perché il tempo stringe”.