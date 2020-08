Test sierologico sul personale della scuola: come prenotare

Da lunedì 24 agosto prende il via lo screening sierologico volontario per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale che lavora negli istituti scolastici.

Sarà possibile effettuare il test rivolgendosi al proprio medico curante o al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl prenotando l’appuntamento tramite i centralini degli ospedali di Vercelli 0161/593111 e Borgosesia 0163/426111 oppure scrivendo una e-mail a segnalazioni.covid@aslvc.piemonte.it