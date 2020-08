Pro in ritiro: la lista dei convocati

Al termine dell’allenamento di domenica pomeriggio allo stadio “Silvio Piola”, mister Francesco Modesto ha diramato l’elenco dei calciatori che prenderanno parte al ritiro di Varallo. Ecco, dunque, la lista dei convocati:

Auriletto Simone

Bani Cristiano

Barbini Marco

Benedetti Alessio

Bruzzaniti Giovanni

Carosso Alessandro

Comi Gianmario

De Marino Davide

Della Morte Matteo

Emmanuello Simone

Erradi Bilal

Graziano Giovanni

Grossi Lorenzo

Iezzi Roberto

Mal Raoul

Masi Alberti

Moschin Simone

Ndadi Tochukwu Nelson

Olivera Fabrizio

Rolando Mattia

Romairone Alessandro

Rosso Simone

Saro Gianluca

Schiavon Eros

Secondo Riccardo

Tintori Nicola

Volpatto Andrea

Gli atleti sono in partenza per Varallo, dove saranno in ritiro al Sacro Monte e dove sono previste sessioni di allenamento e incontri amichevoli con le squadre della zona.