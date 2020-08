Pro, due allenamenti al Piola e la partenza per Varallo

Dopo due giorni di intensi allenamenti, si è ufficialmente alzato il sipario sul nuovo corso della F.C. Pro Vercelli 1892.

Oggi, domenica 23 agosto, le “Bianche Casacche” di Mister Francesco Modesto sosterranno allo stadio “Silvio Piola” una doppia seduta di allenamento, scendendo in campo alle ore 9,45 e alle ore 16,30.

Al termine degli allenamenti la Pro Vercelli partirà in pullman alla volta del ritiro in Valsesia, a Varallo, per preparare nel migliore dei modi la stagione 2020/2021 di Lega Pro e per suggellare ancor di più il legame con le eccellenze territoriali della Provincia vercellese.

Tutti i tamponi cui si sono sottoposti i tesserati in questi giorni hanno dato esito negativo: i controlli saranno ovviamente costanti, nel rispetto del protocollo anti-Covid.