Stroncata in casa da un malore

Malore fatale, nella serata di domenica, per una donna residente in via Antonio Borgogna 3: due squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Vercelli e i mezzi sanitari sono intervenuti, intorno alle 21,20 per il soccorso a una persona.

I Vigili del Fuoco, entranti nell'alloggio passando da una finestra, hanno trovato la donna esanime, colta presumibilmente da un malore. Il personale ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione fino all'arrivo del personale 118 che purtroppo, non poteva fare altro che constatare il decesso.



Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri di Vercelli per gli accertamenti di rito.