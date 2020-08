Camionicino a fuoco sulla Stroppiana - Santhià. Traffico interrotto a causa del fumo

Momenti di paura, nella serata di sabato, sulla bretella Stroppiana - Santhià per l'incendio improvviso di un camioncino che trasportava salumi e formaggi.

Il mezzo si è incendiato all'altezza del chilometro 6, in direzione sud: una squadra del Comando di Vercelli è intervenuta per spegnere il rogo e per la messa in sicurezza della zona.

La colonna di fumo era visibile a grande distanza e pertanto si è resa necessaria la chiusura temporanea dell'autostrada durante le fasi dello spegnimento. Fortunatamente i due ambulanti erano riusciti ad uscire in tempo dal camioncino, rimanendo illesi. Sul posto presente la Polizia autostradale di Casale Monferrato.