Locarni: "Da Nulli Rosso attacchi scomposti e immotivati"

Leggo quasi esterrefatto le dichiarazioni a mezzo stampa del consigliere del partito democratico Carlo Nulli Rosso riguardo alla vicenda dei migranti che hanno bivaccato in piazza Mazzini, problema purtroppo ripresentatosi. Dal suo attacco scomposto al sottoscritto, nelle vesti di segretario cittadino della Lega, e al sindaco pare quasi che anche la mancanza della pace nel mondo sia da attribuire a questa amministrazione.

Il dibattito politico è parte integrante della vita politico-amministrativa, a ogni latitudine e su argomentazioni delle più svariate, ma in questo caso quello che lascia sconcertati è la completa inesattezza dei dati citati dal buon Nulli Rosso.

Sorvolo sullo stravolgimento totale di quanto affermato precedentemente dal sottoscritto, dato che alla lettura di un testo può seguire una comprensione diametralmente opposta, ma ben peggio è l'attacco all'amministrazione. Il buon Nulli Rosso, infatti, vende come scontati dati completamente errati e dimentica l'immobilismo governativo che abbandona i migranti. Proprio l’ideologia sul tema pare annebbiare il consigliere e, se aggiungiamo che è stato vice sindaco della città nella passata amministrazione, dimostra di non conoscere o non ricordare normative e competenze in tema di migranti.

L'amministrazione comunale, oltre al grande senso civico e cuore dimostrato, non ha competenze primarie in tema di immigrazione.

Concludo sperando che il consigliere Nulli Rosso, in quanto amministratore cittadino, prima di esternare i propri pensieri, si prepari su una documentazione adeguata; in questo caso suggerirei il sito del ministero con relative schede aggiornate giornalmente.