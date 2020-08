Urla e parole grosse contro il personale medico. Momenti di tensione al Pronto soccorso

Convinti di aver ricevuto un referto medico sbagliato, hanno iniziato prima a polemizzare con il personale del Pronto soccorso, poi a urlare, infine a minacciare gli operatori che, non riuscendo a riportarli alla ragione, alla fine hanno chiamato i carabinieri.

Tre persone, due sorelle e un fratello di origine siciliana, residenti a Vercelli e di età compresa tra i 31 e 36 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vercelli per interruzione di pubblico servizio in concorso.

La richiesta di intervento era giunta dall’ospedale di Vercelli: un sanitario lamentava la presenza di alcuni utenti che stavano recando disturbo. Sul posto è stata inviata una pattuglia della sezione radiomobile: i tre fratelli avevano preso a male parole gli operatori sanitari del Pronto Soccorso, lamentando che la certificazione medica in possesso di una delle due sorelle era stata redatta in maniera sbagliata. I sanitari avevano tentato, invano, di spiegare alla donna che non poteva essere cambiata la diagnosi sul referto medico ma la stessa, oltre a non accettare tale risposta ha cominciato a urlare offendendo i sanitari, assieme alla sorella che la spalleggiava. Il fratello, inizialmente, era rimasto all’esterno del Pronto Soccorso, ma, sentendo le sorelle gridare, era entrato a sua volta, (in palese violazione delle regole di contenimento del covid-19, imposte dall’Asl per l’accesso alla struttura sanitaria) cominciando a minacciare i sanitari presenti.

L'uomo, sentendo che erano stati chiamati i carabinieri, anziché calmarsi, ha reiterato le frasi minacciose e gli insulti, invitando l’infermiere a uscire per fare i conti faccia a faccia.

Giunti al Pronto Soccorso, i carabinieri hanno riportato alla ragione i tre fratelli, facendoli uscire dal Dea, che per diversi minuti era stato praticamente bloccato dalle urla dei tre. Gli altri utenti, tra cui una donna incinta, erano stati costretti, infatti, a prolungare l’attesa e solo dopo l’intervento della pattuglia dei carabinieri, la situazione lentamente si è normalizzata.

I tre fratelli sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vercelli per interruzione di pubblico servizio.