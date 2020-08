Guida senza patente, 50enne di nuovo nei guai

I carabinieri della stazione di Crescentino hanno deferito un 50enne del posto per guida senza patente poiché ritirata.

Il 4 settembre dello scorso anno, il 50 enne, operaio, era già stato controllato dai carabinieri della stazione di Crescentino, che nell’occasione avevano scoperto che l'uomo guidava senza patente, poiché scaduta da diversi anni e mai rinnovata. In tale circostanza era stato quindi denunciato per guida senza patente.

A distanza di quasi un anno, tuttavia, l'uomo non ha ancora sostenuto gli ancora gli esami per conseguire la nuova patente e quindi, non capendo l’errore commesso e preso il vizio di guidare senza patente, all’ennesimo controllo dei carabinieri del posto è stato nuovamente denunciat.