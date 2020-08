Fuga di gas in via Giolito. Chiuse 4 utenze domestiche

Il mezzo dei Vigili del Fuoco presente in zona corso Italia - via Giolito

Fuga di gas, nel primo pomeriggio di sabato, in uno stabile di via Giolito 49 a Verceli. L'allarme è scattato intorno alle 14 quando è stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco: una squadra della sede centrale del Comando di Vercelli è intervenuta e, tramite l'apposita attrezzatura, ha riscontrato una perdita proveniente dalle tubazioni condominiali poste nel sottosuolo. Il personale si è occupato di intercettare immediatamente l'origine della fuga di gas e ha chiuso 4 utenze domestiche le cui condizioni d'impianto compromettevano la pubblica sicurezza.

Sul posto anche il personale di Asm Vercelli per gli interventi sulla rete.