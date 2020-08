Continua l'emergenza umanitaria, altri 7 pakistani dormono in strada

Continua l'emergenza umanitaria relativa a gruppi di pakistani che, arrivati a Vercelli e in attesa di essere fotosegnalati e identificati per poter fare le pratiche di accesso ai Cas, dormono all'aperto nella zona della Questura.

La nuova segnalazione arriva dal consigliere comunale Michelangelo Catricalà che, dopo essere venuto a conoscenza della situazione in un cui si trova un gruppetto di 7 persone, ha mobilitato i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

"Ieri pomeriggio sono stato avvisato della presenza di altri 7 pakistani che purtroppo da ieri si trovano davanti alla questura e che hanno passato la notte all’aperto - spiega Catricalà -. Dalla Questura mi hanno spiegato che sono stati foto segnalati e presi in carico dalla Prefettura e dunque ho informato della situazione le senatrici Susy Matrisciano ed Elisa Pirro nella tarda serata di ieri. Questa mattina la senatrice Pirro ha raggiunto telefonicamente il Prefetto di Vercelli per un aggiornamento sulla questione e lo ha incoraggiato a fare tutto il possibile affinché sia trovata la soluzione più consona per far si che non debbano passare un’altra notte all’aperto e in terra. Stamane sono passato a verificare la situazione davanti la Questura di Vercelli. Ho trovato oltre ai ragazzi pakistani, un componente delle associazioni di volontariato Vercelli Solidale che mi ha aggiornato della situazione. Vercelli Solidale si è prodigata affinché potessero avere del cibo e delle coperte per la notte. Auspico vivamente che entro la giornata possa risolversi questa situazione".