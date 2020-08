Afa addio, arrivano i temporali

"Oggi una vasta saccatura di origina atlantica in avvicinamento dalle Isole Britanniche verso la Francia inizia ad apportare infiltrazioni di aria più fresca in quota sul NordOvest italiano, determinando un aumento dell'instabilità atmosferica sulla nostra regione con rovesci e temporali sui rilievi alpini in possibile sconfinamento sui primi tratti pianeggianti adiacenti, in particolare sui settori a nord del Po”.

A scriverlo, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte che aggiunge che domani la discesa dell'area di bassa pressione a ridosso dell'arco alpino settentrionale convoglierà flussi di aria fredda su tutta la regione, causando condizioni di maltempo più marcate e diffuse,con temporali dalle ore centrali sui settori montani e pedemontani in successivo transito sulle pianure.

Ma non solo.

“In corrispondenza dei fenomeni più intensi potranno essere associate locali grandinate e raffiche di vento – recita la nota - Queste condizioni persisteranno anche lunedì mattina con precipitazioni deboli continue su tutta la regione; dal pomeriggio una graduale debole rimonta del campo di pressione favorirà un miglioramento del tempo”.

Inoltre, l'ultimo bollettino meteo emesso qualche ora fa preannuncia locali allagamenti e isolati fenomeni di versante, anche nel Vercellese, dove è prevista allerta gialla.