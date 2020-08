Trino in lutto per Nicola Di Laudo, volontario Pro loco e mago in cucina

Una persona speciale: disponibile, sorridente, mai una parola di troppo. Un mago in cucina nelle sagre estive ("I tuoi calamari fritti erano speciali, così buoni non si mangiavano neanche al ristorante", ricorda un amico di Tricerro), una persona seria sul lavoro di impresario edile.

A ricordare il suo impegno sono stati, tra gli altri, anche il sindaco Daniele Pane, che lo descrive come "Una persona speciale, da sempre attivo in Pro loco e innamorato della sua cittadina" e l'ex sindaco, Alessandro Portinaro: "Una brava persona e un punto di riferimento per gli amici della Pro loco".

Di Laudo lascia la moglie Raffaella, anche lei volontaria Pro loco, e i figli Tony e Pamela. "Senza di te la nostra festa non avrà più lo stesso senso" è il doloroso saluto degli amici.