Diarrea? Reintegriamo i liquidi persi e riequilibriamo l’intestino

Frequenti attacchi di diarrea possono rovinare la nostra quotidianità. Esistono farmaci efficaci per la diarrea per contribuire a ridurre questo sgradevole disturbo? È possibile alleviare il disagio con alcune regole alimentari e l’aiuto dei probiotici. Vediamo in che modo.

Problemi di diarrea? Preveniamo subito la disidratazione

La diarrea è un’alterazione della normale evacuazione ed è caratterizzata da:

Emissione rapida di feci liquide o poco formate .

Almeno tre evacuazioni al giorno.

La diarrea non è di per sé una malattia, ma un sintomo comune a varie condizioni. Possiamo individuare due tipi di diarrea:

Diarrea acuta . Di solito è causata da batteri , virus , parassiti o infezioni . Le forme acute sono caratterizzate da numerosi attacchi concentrati in pochi giorni.

Diarrea cronica. È riconducibile a disturbi funzionali, come ad esempio la sindrome del colon irritabile o malattie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn. Nelle forme croniche la diarrea continua a comparire anche per mesi.

Per ridurre questo sgradevole disturbo dovremo correggere la nostra dieta, per reintegrare liquidi e sali minerali persi con le abbondanti evacuazioni. Per scongiurare il rischio di disidratazione sarà necessario soprattutto:

Bere acqua , almeno un litro e mezzo al giorno per reidratarci. Andranno bene anche tè poco zuccherato, dalla leggera aziona astringente, e camomilla poco zuccherata. Beviamo a piccoli sorsi, per consentire al nostro intestino alterato di assorbire i liquidi. Evitiamo lunghe sorsate, che potrebbero anche causare una temporanea sensazione di gonfiore addominale.

Assumere liquidi a temperatura ambiente. Bevande molto calde potrebbero aggravare l’infiammazione locale, mentre liquidi troppo freddi potrebbero peggiorare le contrazioni della muscolatura liscia intestinale, acuendo i crampi addominali. L’ideale sarà bere liquidi a temperatura ambiente.

Se stiamo male mentre siamo in viaggio, non beviamo acqua se non è servita in bottiglie sigillate; per la stessa ragione, evitiamo bevande se non aperte direttamente da noi. Evitiamo l'acqua del rubinetto e rinunciamo ai cubetti di ghiaccio nelle bibite.

Diarrea? Attenzione alle cause e alla dieta

Attenzione alle occasioni in cui potrebbe insorgere diarrea. Si tratta di un disturbo che può manifestarsi in circostanze anche molto diverse tra loro. Vediamo subito quali e come riconoscerle rapidamente:

Maledizione di Montezuma o diarrea del viaggiatore . Diversi tipi di batteri ingeriti attraverso alimenti o acqua contaminati possono provocare dolori addominali e diarrea. Questo disturbo si può manifestare ad esempio durante un soggiorno in paesi con condizioni igieniche scarse.

Infezioni virali . L’influenza intestinale può causare nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

Intolleranze alimentari . Alcuni di noi non sono in grado di digerire alcune sostanze presenti negli alimenti, come ad esempio il lattosio e alcuni dolcificanti artificiali, che fermentano nell’intestino accelerando i movimenti intestinali.

Patologie intestinali . Malattie infiammatorie intestinali, come ad esempio morbo di Crohn, colite ulcerosa e celiachia sono spesso causa di diarrea e intensi dolori addominali.

Colon irritabile. Stress e tensioni possono condizionare sensibilmente il benessere intestinale. La cosiddetta “sindrome del colon irritabile” può dare luogo ad alterazioni dell’equilibrio fisiologico.

Per quanto riguarda la nostra alimentazione, ecco come orientarci:

Dieta nutriente e remineralizzante . Per contrastare gli episodi di feci liquide dovremo evitare di consumare cibi ad azione irritante e lassativa, per non peggiorare la situazione locale. Perciò attenzione all’eccesso di fibre da frutta, verdura e cereali integrali. Via libera, invece, a riso e pasta in bianco , pesce e pollo ai ferri, patate lesse, banane e mele, ad azione remineralizzante e costipante .

Evitare alimenti ad azione irritante e lassativa , come ad esempio caffè, alcolici, prodotti lattiero- caseari e prodotti alimentari grassi o ad alto contenuto di zuccheri.

Ridurre temporaneamente l’assunzione di fibre: limitiamo l’apporto di legumi, frutta e ortaggi crudi. Meglio verdure lessate e frutta privata della buccia e ridotta in purea.

Assumiamo probiotici, i batteri buoni amici del nostro intestino

Se siamo indeboliti dalla spiacevole sintomatologia, è consigliabile utilizzare un farmaco per la diarrea? La prima cosa da fare in caso di diarrea acuta o persistente sarà contattare il nostro medico, per ricevere una diagnosi circa l’origine esatta del nostro disturbo. Il nostro medico potrà eventualmente suggerirci una terapia farmacologica, ma solo se davvero necessario.

Nel nostro piccolo sarà importante tutelare equilibrio e benessere intestinale, sia in caso di attacchi di diarrea, sia in condizioni di buona salute . In che modo?

Possiamo assumere probiotici. Si tratta di batteri “buoni” che esercitano funzioni importanti per il nostro organismo:

Contrastano l’azione dannosa dei microrganismi patogeni ;

Contribuiscono a rafforzare la barriera intestinale , producendo sostanze antimicrobiche naturali;

Stimolano il sistema immunitario ;

Esercitano un’ azione antinfiammatoria sulle pareti intestinali.