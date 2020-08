In cordata, precipita per 50 metri: morto un alpinista vercellese di 39 anni

Un vercellese da tempo residente in Valle d'Aosta, Nicola Bertola, 39 anni, è morto dopo essere precipitato dalla cresta del Monte Rothorn, a quota 3.150 metri, insieme alla sua compagna di scalata, Erika Giorgetti, 36 anni, di Gallarate e residente ad Ayas.

Bertola era volontario del soccorso alpino valdostano Nicola Bertola, originario di Vercelli viveva da anni ad Ayas, dove lavorava come pisteur con il 'gatto delle nevi' durante l'inverno e come artigiano in estate. Giorgetti era invece dipendente regionale.

Le ricerche erano state avviate nella tarda serata di giovedì, a seguito della segnalazione del mancato rientro dei due alpinisti e sono proseguite per tutta la notte, via terra, da squadre composte da guide e tecnici del Soccorso alpino valdostano-Sav, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza-Sagf, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale.

Questa mattina, il sorvolo in elicottero ha permesso l'avvistamento e il successivo recupero delle salme. Le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria sono affidate al Sagf di Cervinia. I cadaveri sono stati avvistati, ancora legati in cordata, ai piedi di una parete verticale: secondo una prima ricostruzione, uno dei due alpinisti potrebbe essere scivolato o aver perso un appoggio e, cadendo, potrebbe aver trascinato anche il compagno di cordata in un volo di una cinquantina di metri.