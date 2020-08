Gestione illecita di rifiuti pericolosi: nei guai il titolare di un'autofficina

Pneumatici e altri rifiuti pericolosi - come oli meccanici esausti, filtri, parti di vetture da smaltire - erano lasciati a terra, fuori e dentro l'officina, e tenuti senza alcuna documentazione che consentisse di ricostruire quali fossero modalità di gestione e smaltimento.

Al termine di un controllo, i Carabinieri Forestali di Carpignano Sesia e il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Novara, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Novara un uomo di Ghislarengo, titolare di un'autofficina a Carpignano Sesia, per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti, tra l’altro anche pericolosi.

La denuncia è arrivata al termine di un controllo in un'officina di un gommista a Carpignano Sesia: oltre che sulla verifica della regolarità generale dell’attività, i militari hanno incentrato l'ispezione sui profili ambientali di corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività produttiva dell’autofficina.

I rifiuti prodotti erano mantenuti in maniera non consona, sparsi sul terreno, sia all’interno che all’infuori della sede aziendale, senza alcuna cautela, né adozione di adeguate misure di protezione ambientale. Inoltre, la mancanza di documentazione di tracciabilità finale, non rendeva possibile ricostruire quali fossero le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti.

I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, si è provveduto a segnalarne la presenza al Sindaco perché, con apposita ordinanza, ne imponga il corretto smaltimento. È stata già accertata la presenza di rifiuti pericolosi, quali oli esausti e rifiuti misti contaminati da oli esausti. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro circa 200 pneumatici usati, quindi da classificare e trattare quale rifiuto, e 10 metri cubi circa di altri rifiuti vari, tra i quali oli esausti, filtri d’auto esausti e parti meccaniche di veicoli da indirizzare allo smaltimento.

L’assenza di documentazione di tracciabilità, idonea a individuare le modalità legali di smaltimento dei rifiuti prodotti, ha portato anche alla denuncia per illecito smaltimento. Il controllo sulla fase di produzione dei rifiuti consente di intervenire nel momento iniziale della filiera di produzione, così intercettando ed impedendo le possibili azioni successive di smaltimento illegale.

"L’azione di controllo sui siti di produzione di rifiuti, per queste ragioni, è prioritariamente uno strumento di prevenzione contro gli illeciti smaltimenti, prima che di natura repressiva - sottolineano in una nota i Carabinieri Forestali - Inoltre, l’attività di vigilanza svolta in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri, consente di potenziare l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione, ampliando gli ambiti di accertamento sulle potenziali azioni illecite e sviluppando al meglio le sinergie operative".