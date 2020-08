Tamponi per chi rientra dall'estero: due "pit stop" dell'Asl Vercelli

Tamponi rapidi e senza bisogno di prenotazione, sabato e domenica, a Vercelli e Borgosesia, grazie alle postazioni Pit stop destinate alle persone che tornano da un soggiorno negli stati esteri a criticità sanitaria: Grecia, Spagna, Malta e Croazia per i quali il Governo ha disposto la necessità di effettuare il tampone.

Sabato 22 e domenica 23 agosto l'Asl Vercelli ha predisposto due postazioni per eseguire il tampone con accesso diretto senza prenotazione. Le persone interessate possono recarsi a Vercelli in via Cristoforo Colombo 28 (presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico) dalle 10 alle 10.30; a Borgosesia in via Ilorini Mo presso l’ingresso dell'ospedale Santi Pietro e Paolo dalle 10 alle 10.30.

Le persone che devono effettuare l'esame sono invitate a presentarsi con l'apposito modulo già compilato (SCARICA QUI) per ridurre i tempi di attesa.